V Italiji aretirali sestro mafijskega šefa Messine Denara

Rim, 3. marca - Italijanski karabinjerji so danes aretirali Rosalio Messina Denaro, sestro zaprtega mafijskega šefa Mattea Messine Denara. Sestra nekdaj najbolj iskanega mafijca v Italiji naj bi vodji Cose Nostre omogočila, da se je 30 let izmikal roki pravici, in vzdrževala stike z najvišjimi šefi sicilijanske mafije, je sporočilo državno tožilstvo v Palermu.