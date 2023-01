Mafijski šef Denaro se je skrival v domači provinci Trapani

Palermo, 17. januarja - Italijanski karabinjerji in preiskovalci italijanskega državnega tožilstva v Palermu so našli skrivališče mafijskega šefa Mattea Messine Denara, ki so ga po 30 letih na begu v ponedeljek aretirali na zasebni kliniki v prestolnici Sicilije. Po navedbah virov blizu preiskovalcev se je razvpiti mafijec skrival v domači sicilijanski provinci Trapani.