V Italiji v operaciji proti 'Ndrangheti aretirali več kot 50 ljudi

Rim, 26. januarja - V Italiji so danes v okviru obsežne operacije proti mafijski združbi 'Ndrangheta aretirali 56 ljudi. Osumljeni so preprodaje mamil, izsiljevanja, nasilja, korupcije in nezakonitega posedovanja orožja. Policija je v okviru operacije zasegla premoženje v vrednosti 250 milijonov evrov, poročajo italijanski mediji.