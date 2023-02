Vrh EU za evropski odgovor pri upravljanju migracij

Bruselj, 10. februarja - Migracije so evropski izziv, ki potrebuje evropski odgovor, so se danes na izrednem vrhu v Bruslju strinjali voditelji držav članic EU. Po besedah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen so se strinjali o vzpostavitvi pilotnih projektov, namenjenih boljšemu upravljanju in varovanju meja.