Pred tremi leti v Sloveniji potrdili prvo okužbo s koronavirusom

Ljubljana, 4. marca - Na današnji dan pred tremi leti so v Sloveniji potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, in sicer pri Ljubljančanu, ki je pripotoval iz Maroka prek Italije v Slovenijo. Doslej so v Sloveniji po podatkih NIJZ potrdili preko 1.329.000 okužb, a po treh letih virus zaradi spremenjenih okoliščin na vsakdanje življenje skorajda nima več vpliva.