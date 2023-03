Finance o disciplini vlade (2. 3.)

Ljubljana, 1. marca - Peter Frankl v komentarju Dr. Golob in preostali vladajoči, osredotočite se vendar ali pa vzkliknite - "jebiga" piše o tem, da med vladajočimi primanjkuje discipliniranih, jasnih načrtov in ciljev. Avtor meni, da je toliko slovenskih volivcev v levoliberalni vladi videlo razumnega odrešenika, dobili pa smo frfotavo in razposajeno oblastno družbo.