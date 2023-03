Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (1. 3.)

Ljubljana, 1. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o slovenskih turistih, ki so v prvih dveh mesecih na Hrvaškem ustvarili 14 odstotkov prenočitev več kot lani in 18 odstotkov več kot v letu 2019. Poročale so tudi o hudem padcu smučarskega skakalca Petra Prevca na svetovnem prvenstvu v Planici, a je utrpel le udarnine in lažji pretres možganov.