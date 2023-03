Primorske novice o teniških igriščih v Portorožu (2. 3.)

Koper, 1. marca - Alenka Penjak v komentarju Kdo bo še igral tenis ob morju? piše o tem, kako so teniška igrišča v Portorožu postala last najprej Marine Portorož in zatem Term Čatež. Avtorica meni, da četudi se je zdelo, da bosta tudi družbi skrbeli za razvoj kraja, se to ni zgodilo, saj je njuna dediščina skopa in škrbasta, obremenjena s hipotekami in zanemarjena.