Romski akademski klub ob 15. obletnici z ozaveščevalno akcijo o različnih vlogah Romov

Puconci, 28. februarja - Romski akademski klub je ob svoji 15. obletnici zagnal iniciativo RomaSam.eu, v sklopu katere pripravljajo večjo ozaveščevalno akcijo o različnih vlogah Romov v slovenski družbi in inovativni, didaktični material za učenje, spoznavanje in informiranje o romski skupnosti. Sklepni dogodek in obeležitev obletnice bo 14. junija na Brdu pri Kranju.