Urad vlade za narodnosti z video natečajem na temo zgodnjih in prisilnih porok pri Romih

Ljubljana, 14. februarja - Urad vlade za narodnosti je v okviru projekta Nacionalna platforma za Rome (Siforoma 5) pripravil video natečaj na temo zgodnjih in prisilnih porok v romski skupnosti. Nanj je mogoče prijaviti video, katerega namen bo ozaveščati in izobraževati o nesprejemljivosti zgodnjih in prisilnih porok v romski skupnosti, so sporočili iz urada.