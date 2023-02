V žalskem nezakonitem obratu s proizvodnjo tobaka utajili milijon evrov dajatev

Žalec, 20. februarja - Finančna uprava je na območju Žalca v začetku meseca izvedla finančno preiskavo, v kateri so pri pregledu kmetijskega objekta odkrili in zasegli linijo za nezakonito proizvodnjo drobno rezanega tobaka. Po doslej zbranih podatkih so v obratu nezakonito proizvedli vsaj 6600 kilogramov rezanega tobaka in utajili milijon evrov dajatev.