Ljubljana, 31. januarja - Številni težko prenehajo kaditi, še posebej, če poskušajo nehati brez pomoči, ob današnjem svetovnem dnevu brez cigarete opozarjata Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in ministrstvo za zdravje. Za opuščanje kajenja priporočata preizkušene in varne vrste pomoči, kot so svetovanje, nikotinsko nadomestno zdravljenje in zdravila na recept.