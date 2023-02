Primorske novice o zamujenih priložnostih v Planici (28. 2.)

Koper, 27. februarja - Rok Maver v komentarju To ni Planica, ki smo jo pričakovali tekmovanje v Planici vidi kot zamujeno priložnost promocije slovenskega turizma predvsem med skandinavskimi gosti, ki imajo precej višje razpoložljive dohodke. Vendar so se zaradi po njegovih ocenah oderuških cen nastanitev ter prehrane gostje raje odpravili v sosednji Trbiž in Beljak.