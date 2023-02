Večer o prezrtih pravicah delavcev v turizmu (28. 2.)

Maribor, 27. februarja - Timotej Milanov v komentarju Odhod poslednjih ocenjuje, da se kljub spremembi v vladni palači odnos do prekarnih delavcev ni bistveno spremenil, kar je še posebej vidno pri vprašanju 40 sobaric v hotelih Sava Turizma. To pa je po njegovem mnenju še posebej kočljivo za Socialne demokrate in Levico, ki se poudarjeno zavzemata za delavske pravice.