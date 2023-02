Reporter o prvaku SDS Janezu Janši (27. 2.)

Ljubljana, 27. februarja - Silvester Šurla v komentarju Marš na Gregorčičevo piše o vodji največje opozicijske stranke SDS Janezu Janši, ki se od volilnega poraza aprila lani nikakor ne more sprijazniti z izgubo oblasti. Po avtorjevih besedah so v prvo ligo slovenske politike so prihajali in odhajali, ves ta časa od začeta devetdesetih sta ostajala le Janša in Borut Pahor.