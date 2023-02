Dalmacija še vedno odrezana od preostalega dela Hrvaške

Zagreb, 27. februarja - Dalmacija je zaradi slabega vremena še vedno odrezana od preostalega dela Hrvaške. Okoli 500 ljudi, ki so na poti proti Dalmaciji ali iz nje zaradi snega in orkanske burje obstali v prometu, v sprejemnih centrih čaka na izboljšanje vremena in pogojev za nadaljevanje poti, je danes sporočil poveljnik hrvaške civilne zaščite Damir Trut.