Dalmacija zaradi snega in neurij še vedno odrezana od preostalega dela Hrvaške

Zagreb, 27. februarja - Na Hrvaškem so zaradi močnega vetra, vozil, ki so obtičala na cesti, in nanosov snega že več kot 20 ur zaprte vse ceste iz Dalmacije proti notranjosti države in obratno. Močan veter bo na obali pihal tudi danes, na Kvarnerju pa ga bodo spremljala neurja, zato za ta del Jadrana velja rdeče opozorilo.