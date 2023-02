Maljevac v Ajdovščini in Novi Gorici o urejanju stanovanjskega področja

Ajdovščina/Nova Gorica, 25. februarja - Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac se je v sklopu regijskih obiskov v petek z ekipo mudil v Ajdovščini in Novi Gorici. S predstavniki občin in drugih institucij so med drugim govorili o urejanju stanovanjskega področja in dolgotrajni oskrbi, minister pa se je udeležil tudi srečanja z občani, so sporočili z ministrstva.