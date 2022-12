Maljevac: Cilj je izgradnja vsaj 2000 najemnih stanovanj letno

Ljubljana, 20. decembra - Aktivnosti za vzpostavitev ministrstva za solidarno prihodnost so v polnem teku. Kandidat za ministra Simon Maljevac je že pred dnevi napovedal uveljavitev delujoče in resne stanovanjske politike, s ciljem izboljšati stanje pa naj bi prišlo do mehkih in trdih ukrepov. Cilj je sicer, da se vsako leto zgradi vsaj 2000 najemnih stanovanj.