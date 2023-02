Maljevac: Nujno potreben robusten in predvidljiv sistem financiranja in gradnje javnih najemnih stanovanj

Ljubljana, 7. februarja - Za zagotovitev dostopnih stanovanj je nujno potreben robusten sistem financiranja in gradnje javnih najemnih stanovanj, ki bo predvidljiv in zmožen zgraditi 3000 stanovanj letno, je poudaril minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Glede trenutnega stanja je opozoril na majhen obseg gradnje novih stanovanj in dotrajan stanovanjski fond.