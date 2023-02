Slovenska škofovska konferenca praznuje 30. obletnico ustanovitve

Ljubljana, 23. februarja - Slovenska škofovska konferenca (SŠK) praznuje 30. obletnico ustanovitve. Slovesnost so začeli s sveto mašo v ljubljanski stolnici, kjer so se zahvalili za 30 let samostojne SŠK. Nadaljevali pa s predstavitvijo publikacije V službi evangelija in človeka, ki opisuje zgodovino in nastanek samostojne SŠK. Publikacijo je uredil teolog Bogdan Kolar.