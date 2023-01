Golob sprejel predstavnike Slovenske škofovske konference

Ljubljana, 11. januarja - Premier Robert Golob je danes v Vili Podrožnik sprejel člane Slovenske škofovske konference (SŠK). Sogovorniki so izmenjali stališča o aktualnih temah, med drugim o prihajajoči 30-letnici delovanja SŠK, pobudi za mir na Balkanu ter odnosih med Cerkvijo in državo, so zapisali v sporočilu na spletni strani Katoliške cerkve.