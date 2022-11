SŠK o ustanovitvi komisije za zaščito otrok

Ljubljana, 29. novembra - Slovenska škofovska konferenca (SŠK) je v ponedeljek in danes pripravila plenarno zasedanje na temo zaščite mladoletnih v Katoliški cerkvi. Na zasedanju so spregovorili o obravnavi spolnega nasilja in ustanovitvi neodvisne komisije za zaščito otrok, ki jo želi SŠK v Sloveniji ustanoviti v prihodnjih mesecih.