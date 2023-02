DZ za odpravo ovir pri dostopu do objektov v javni rabi

Ljubljana, 23. februarja - DZ je obravnaval posebno poročilo varuha človekovih pravic o dostopnosti centrov za socialno delo za gibalno in senzorno ovirane, po katerem je stanje v nekaterih primerih kritično. S 76 glasovi za in nobenim proti je sprejel priporočilo, naj ministrstvo za delo in skupnost centrov za socialno delo pripravita akcijski načrt za odpravo ovir.