Zaznamujemo svetovni dan brajice

Ljubljana, 4. januarja - Danes zaznamujemo svetovni dan brajeve pisave oz. brajice, pisave za slepe in slabovidne, ki omogoča pretvorbo pisane besede v tipno obliko. Pomembno je, da družba prepozna potrebe slepih z vlaganjem v izobraževanje in vire v brajici ter se zavzema za njeno vključitev v izobraževalnih in zaposlitvenih okoljih, poudarjajo v zvezi društev slepih.