Golob in Bettel: Potrebujemo Evropo brez zidov

Brdo pri Kranju, 22. februarja - Slovenski premier Robert Golob in njegov luksemburški kolega Xavier Bettel sta danes na Brdu pri Kranju poudarila, da glede migracij zagovarjata iskanje skupnih rešitev na ravni celotne EU in ne podpirata rešitev, ki vključujejo gradnjo zidov in bi iz Evrope naredile "trdnjavo". Ob tem sta izpostavila tudi krepitev sodelovanja med državama.