Voditelji EU po dolgi razpravi za skupno ukrepanje na področjih migracij in globalne konkurenčnosti

pišeta Blaž Mohorčič in Simona Grmek

Bruselj, 10. februarja - Voditelji držav članic EU so zgodaj zjutraj po dolgi in burni razpravi vendarle uskladili sklepe izrednega vrha, v katerih so se zavzeli za evropski odgovor pri upravljanju migracij. Sklepi pa po besedah predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela kažejo tudi na enotnost in odločnost pri ukrepanju za zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva.