Voditelji EU zasedanje nadaljujejo z razpravo o migracijah in globalni konkurenčnosti

Bruselj, 9. februarja - Po večurnih pogovorih z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim voditelji EU izredni vrh v Bruslju nadaljujejo z razpravo o migracijah in globalni konkurenčnosti. Avstrijski kancler Karl Nehammer se je ob prihodu znova zavzel za okrepitev varovanja zunanje meje ob finančni podpori EU. Podprli so ga premierji Grčije, Italije in Nizozemske.