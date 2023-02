Sodišče za vojne zločine na Kosovu nekdanjima borcema OVK znižalo kazen

Haag, 2. februarja - Posebno sodišče za vojne zločine na Kosovu v Haagu je danes znižalo zaporni kazni nekdanjima borcema Osvobodilne vojske Kosova (OVK), ki sta bila lani obsojena zaradi ustrahovanja prič vojnih zločinov med vojno za neodvisnost proti Srbiji. Hysniju Gucatiju in Nasimu Haradinaju so kazen znižali za tri mesece na štiri leta in tri mesece zapora.