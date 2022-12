Posebno sodišče za Kosovo izreklo prvo obsodbo za vojni zločin

Haag, 16. decembra - Posebno sodišče za vojne zločine na Kosovu v Haagu je danes nekdanjega poveljnika Osvobodilne vojske Kosova (OVK) Saliha Mustafija obsodilo na 26 let zapora zaradi umora in mučenja. V tej prvi obsodbi za vojne zločine med kosovskim konfliktom v letih 1998 in 1999 so ga obsodili zaradi zločinov v začasnem zaporu OVK.