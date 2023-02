Stranke koalicije Poklukarju napovedale enotno podporo, v opoziciji dvomijo o njegovi strokovnosti in neodvisnosti

Ljubljana, 21. februarja - Poslanske skupine Svoboda, Levica in SD so kandidatu za ministra za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju napovedale enotno podporo, saj da gre za izkušenega kandidata, ki se zaveda svoje odgovornosti. V opozicijskih poslanskih skupinah SDS in NSi so mu podporo odrekli, saj dvomijo o njegovi strokovnosti in neodvisnosti.