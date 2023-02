Odbor DZ podprl kandidata za notranjega ministra Poklukarja

Ljubljana, 13. februarja - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je z devetimi glasovi za in šestimi glasovi proti predstavitev kandidature Boštjana Poklukarja za ministra za notranje zadeve ocenil kot ustrezno. Člane odbora so najbolj zanimale teme migracij in depolitizacije policije ter ali se bo znal zavzeti za njeno avtonomijo.