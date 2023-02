Prihodnji teden v parlamentu: Poslanci bodo odločali o notranjem ministru Poklukarju

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 19. februarja - Z vprašanji poslank in poslancev se bo v ponedeljek začela redna februarska seja DZ, ki se bo zaključila v četrtek. Na njej bodo odločali tudi o kandidatu za ministra za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju in odredili parlamentarno preiskavo sumov političnega vplivanja na policijo in druge organe.