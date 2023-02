V Pulju teden za Malo šolo slovenščine

Pulj, 20. februarja - V Slovenskem kulturnem društvu Istra v Pulju se je danes začela Mala šola slovenščine, v kateri se otroci skozi igro in ustvarjalne delavnice učijo slovenski jezik. Šola poteka od leta 2021 med vsakimi zimskimi, spomladanskimi in poletnimi počitnicami, redno pa se je udeležuje od deset do 15 otrok iz Pulja, starih od osem do 14 let.

"Malo šolo slovenščine organiziramo med hrvaškimi šolskimi počitnicami - februarja, aprila med velikonočnimi počitnicami in ob koncu poletnih počitnic, ponavadi v zadnjem tednu avgusta," je za STA pojasnila tajnica SKD Istra Maja Tatković Diklić.

Februarska Mala šola slovenščine bo potekala vsak dan od danes do petka. Pouk slovenskega jezika v dopoldanskih urah vodi učiteljica Damijana Pezdirc, ustvarjalne delavnice, ki so na sporedu popoldne, pa umetnostna zgodovinarka Tina Širec Džodan.

SKD Istra v Pulju deluje od leta 2001 in šteje več kot 700 članov, od katerih jih je dejavnih od 150 do 200. Društvo ima redne dejavnosti, kot so zbor Encijan, slikarska, dramska in ustvarjalna delavnica, pohodništvo in zeliščarstvo, vsake tri mesece izdajajo tudi časopis Mavrica.

Organizirajo redne letne dogodke, kot so dnevi slovenskega filma konec maja, dnevi slovenske kulture oktobra in otroški festival multikulturnosti konec novembra oziroma v začetku decembra, katerega namen je, da otroci predstavijo jezik, običaje in kulturo svoje manjšine ter hkrati spoznajo druge manjšine, ki živijo na območju Istre.