V petek stavka na sedmih nemških letališčih

Frankfurt, 15. februarja - Delavci na sedmih nemških letališčih, tudi na prometnih Frankfurtu in Münchnu, so za petek napovedali stavko, s katero bodo podkrepili zahteve po višjih plačah, je sporočil sindikat Verdi. Pričakovati je, da bo stavka povzročila zamude in odpovedi letov in da bo prizadetih več deset tisoč potnikov. Na udaru naj bi bil predvsem notranji promet.