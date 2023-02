Trgovci vlado opozorili na težavne razmere zaradi cen energentov

Ljubljana, 17. februarja - Člani upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije so na današnji seji ponovno opozorili na visoke cene električne energije za velika podjetja in s tem povezan problem likvidnosti. Obe težavi sta akutni in poglabljata že tako slab položaj velikih podjetij z vidika njihove konkurenčnosti, so povedali na seji navzočima predstavnikoma vlade.