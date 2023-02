Južna Afrika, Rusija in Kitajska začele skupne vojaške vaje

Durban, 17. februarja - Južna Afrika, Rusija in Kitajska so danes začele skupne pomorske vojaške vaje ob obali pristaniškega mesta Durban na jugovzhodu Južne Afrike. Vaje naj bi potekale naslednjih deset dni in sovpadajo z obletnico začetka ruske invazije na Ukrajino, poroča nemška tiskovna agencija dpa.