Kitajska in Rusija začeli skupne vojaške vaje v Vzhodnokitajskem morju

Peking, 22. decembra - Kitajska in Rusija sta v sredo začeli skupne vojaške vaje v Vzhodnokitajskem morju, ki naj bi trajale do naslednjega torka, poročajo kitajski mediji in tuje tiskovne agencije. Manevri potekajo ob obali v bližini mesta Taizhou v provinci Zhejiang na vzhodu Kitajske, približno 500 kilometrov severno od Tajvana.