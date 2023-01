Rusija in Belorusija začeli skupne letalske vojaške vaje

Minsk, 16. januarja - Ruske in beloruske oborožene sile so danes začele skupne letalske vojaške vaje v Belorusiji, so sporočili v Minsku, kjer so zatrdili, da so vaje obrambne narave. Cilj vaj, ki bodo trajale do 1. februarja, je glede na uradne navedbe izboljšanje operativne združljivosti obeh vojska.