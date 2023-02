V Prištini obeležili 15. obletnico razglasitve neodvisnosti Kosova

Priština, 17. februarja - V Prištini so danes s parado policistov in pripadnikov varnostnih sil ter slovesno skupno sejo kosovskega parlamenta in vlade obeležili 15. obletnico razglasitve neodvisnosti Kosova. Na ulicah danes vihrajo kosovske in albanske zastave, varnostni ukrepi pa so po poročanju tujih tiskovnih agencij poostreni.