Vučić in Kurti 27. februarja v Bruslju nadaljujeta dialog

Bruselj, 17. februarja - Srbski predsednik Aleksandar Vučić in kosovski premier Albin Kurti sta potrdila, da se bosta 27. februarja v Bruslju udeležila nadaljevanja dialoga o normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino, so danes sporočili iz Bruslja. V središču bo zadnji predlog EU o normalizaciji odnosov.