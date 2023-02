Mineva 15 let od razglasitve neodvisnosti Kosova

piše Vesna Rojko

Priština, 16. februarja - V petek bo minilo 15 let od razglasitve neodvisnosti Kosova, ki ga je doslej priznalo okoli sto držav, med njimi Slovenija. A ob Srbiji in Rusiji ga več deset članic Združenih narodov ne priznava, zato ni član ZN in tudi ne več drugih mednarodnih organizacij. Vir konflikta ostajajo Srbi na severu Kosova, ki jih podpira Beograd.