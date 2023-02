Starši naj se z otrokom pred pustnim rajanjem dogovorijo o spoštovanju pravil

Ljubljana, 17. februarja - Pustno rajanje lahko za otroka pomeni tveganje za različne poškodbe. Glede na to Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje staršem, da se z otrokom dogovorimo o spoštovanju pravil, ki bodo zmanjšala to tveganje. Poleg tega moramo biti pozorni pri otrokovem pustnem kostumu in pri pecivu, ki ga otroci dobijo pri obhodih po hišah.