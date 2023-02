Policisti opominjajo na varno vožnjo tudi v pustnem času

Maribor, 13. februarja - V poostrenem nadzoru na cestah, ki so ga minuli konec tedna izvedli na območju Policijske uprave Maribor, so policisti z indikatorji alkohola preizkusili 361 voznikov. Ugotovili so 13 kršitev vožnje pod vplivom alkohola in eno kršitev vožnje pod vplivom drog. Ker se je že začel pustni čas, policisti ponovno opominjajo na skrb za varno vožnjo.