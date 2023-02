Slovenija lani uvozila za skoraj 12 milijonov evrov prazničnih in karnevalskih izdelkov

Ljubljana, 15. februarja - Za pust so značilni maske, kostumi in šeme. Po podatkih Statističnega urada RS (Surs) je Slovenija v prvih enajstih mesecih lani uvozila za skoraj 12 milijonov evrov prazničnih, karnevalskih in drugih podobnih izdelkov. Največ teh je prišlo iz Italije in Kitajske, ki sta skupaj predstavljali kar petino celotne vrednosti uvoza.