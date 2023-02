Založba Sanje s "človečansko" pestro bero knjižnih novosti

Ljubljana, 17. februarja - Pri Založbi Sanje je izšla pestra bera novih knjig, katerih skupni imenovalec bi lahko bil človečanstvo. V nekaterih od njih tudi odmeva pandemični čas. V Krizi človečanstva Srečka Kosovela so zbrana premišljevanja slovenskega pesnika o politiki in kulturi. Pisma iz distopije prinašajo pravniški pogled na dogajanje zadnjih pandemičnih let.