Med novostmi Sanj Kocbek, Gradišnik, Gržan in Alma Karlin

Ljubljana, 17. novembra - Pri založbi Sanje so predstavili knjižne novosti, med njimi Partizanski dnevnik Edvarda Kocbeka, potopis Branka Gradišnika V raj in nazaj, knjigo Karla Gržana Zvezdne poti, delo Aleksija Kobala Topologija zlatoroga in roman Alme Karlin Malik. Izšlo je tudi več prevodnih del, med njimi Ahilova pesem Madeline Miller in knjiga Susanne Clarke Piranesi.