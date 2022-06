Festival Sanje letos v znamenju dveh jubilejev

Divača, 23. junija - Z Večerom ljubezni v Divaški jama se drevi začenja 21. festival Sanje. Letošnje Sanje na Krasu in Sanje v Medani potekajo ob 100-letnici rojstva Karla Destovnika Kajuha in 25-letnici Založbe Sanje. Pospremil jih bo izid treh knjig. Med nastopajočimi sta Damir Imamović in pevski zbor Kombinat, besedo bodo imeli kritično razmišljujoči intelektualci.