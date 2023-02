V hiši blizu Zagreba odkrili prek 400 kilogramov droge in več kot 196.000 tablet MDMA

Zagreb, 17. februarja - Hrvaški policisti so v hiši blizu Zagreba odkrili več vrst orožja in streliva ter prek 400 kilogramov različnih vrst droge, med drugim 330 kilogramov marihuane, 90 kilogramov amfetamina in 196.520 tablet droge MDMA. Vrednost zaplenjene droge ocenjujejo na okoli milijon evrov, gre pa za eno od največjih zaplemb v Zagrebu v zadnjem desetletju.