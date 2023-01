Zaradi uporabe droge pristal v bolnišnici

Radlje ob Dravi, 16. januarja - Policisti policijske postaje Radlje ob Dravi so prejšnji teden obravnavali občana z območja Vuzenice, ki je prodal prepovedano drogo kokain občanu z območja Občine Radlje ob Dravi. Slednji je imel zaradi uporabe kupljene droge hude zdravstvene težave in so ga z reševalnim vozilom prepeljali v Univerzitetni klinični center Maribor.